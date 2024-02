Lanciano, presentata la candidatura di Dora Bendotti alle elezioni regionali d'Abruzzo a sostegno di Luciano D'Amico

Persone, impegno e movimento” sono queste le parole che rappresentano la politica per Dora Bendotti

In gremito salone d'onore Benito Lanci della Casa di conversazione ha accolto sabato 3 febbraio il lancio ufficiale della campagna elettorale e della candidatura al consiglio regionale d'Abruzzo di Dora Bendotti, consigliera comunale ed ex assessore alle Politiche sociali per 10 anni con la giunta di centro sinistra guidata da Mario Pupillo.

Dora Bendotti, 44 anni, pedagogista, educatrice, insegnante ed esperta dei bisogni educativi speciali dei bambini e degli adolescenti, è nella lista civica della circoscrizione di Chieti di “Abruzzo Insieme”, a sostegno del candidato presidente Luciano D'Amico.

A sottolineare il valore dei movimenti cittadini e l'importanza di dare vita a nuove vie e nuove formule che provengano dalla società civile sono intervenuti a salutare la candidatura di Dora Bendotti, Giovanni Legnini, commissario per la ricostruzione a Ischia, ex presidente del Csm e sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri del governo Letta; Gianguido D'Alberto, sindaco di Teramo ed attualmente impegnato nel suo secondo mandato. Ha mandato i suoi saluti a tutti gli intervenuti, agli ospiti e alla candidata Dora Bendotti il candidato presidente per la coalizione di centro sinistra, Luciano D'Amico, assente a Lanciano perchè trattenuto dalla fitta agenda elettorale di questi giorni, ma che non ha mancato di augurare il suo sentito in bocca al lupo alla candidata frentana.

