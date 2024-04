Fratelli d'Italia Chieti alla terza Conferenza Programmatica a Pescara

Il Presidente Provinciale Antonio TAVANI: con FDI per cambiare l’Europa

Con l’annuncio della discesa in campo di Giorgia Meloni, capolista in tutta Italia alle prossime Europee dell’8 e 9 giugno, si è conclusa a Pescara la terza Conferenza Programmatica di Fratelli d’Italia, organizzata in Abruzzo dopo le edizioni di Torino e Milano. In tre giorni sono state affrontate tematiche cruciali per l’Europa nei prossimi mesi ed anni: dalla difesa comune alla concorrenza sleale dei paesi terzi, fino alla tutela delle identità e basi culturali europee, alle sfide ambientali e a quelle sull’integrazione. Fratelli d’Italia provinciale Chieti ha partecipato massicciamente a questo evento con propri dirigenti, sindaci e amministratori, delegati e simpatizzanti.

Dopo lo straordinario risultato delle regionali, la federazione chietina punta a ripetere le stesse percentuali per contribuire all’elezione dei candidati abruzzesi alle Europee e nelle 49 competizioni amministrative comunali, dove verremo direttamente chiamati a partecipare, con candidati, programmi e idee.

“Questa conferenza programmatica – afferma il presidente provinciale di Fratelli d’Italia Chieti Antonio Tavani – è stata anche l’occasione per rivedere e confrontarsi con tanti dirigenti e militanti della nostra regione e dell’intera nazione. Una classe dirigente che, a discapito delle affermazioni della sinistra, si dimostra ogni giorno capace di governare comuni, regioni e il Paese.”

“Con questo evento – aggiunge Tavani - Fratelli d’Italia ha messo in campo tutte le competenze per il futuro dell’Europa. Ora tutto il partito si prepara alla sfida con lo spirito di sempre e forte delle vittorie elettorali degli scorsi mesi. Il nostro impegno sarà massimo. Vogliamo confermare il risultato delle regionali per far sentire la voce di Fratelli d’Italia sempre più forte in Europa. Siamo pronti a dare il nostro contributo nazionale per cambiare l’Europa!”