Il Sottosegretario al MIT Ferrante in visita a Vasto

Ferrante del MIT a Vasto: Piani ferroviari e infrastrutturali per per lo sviluppo dell'Abruzzo

La mia visita intende testimoniare l'attenzione che Mit e Governo riservano all'Abruzzo, cerniera strategica di un Mezzogiorno in crescita e protagonista di una nuova stagione di rilancio del Paese. Ho colto con piacere l'invito della comunità chietina, è stata l’occasione per ascoltarne le istanze e per illustrare i numerosi progetti che stiamo realizzando per lo sviluppo del territorio". Lo dichiara il Sottosegretario al Mit, Tullio Ferrante, in visita oggi a Vasto, dove è stato accolto dal Presidente della Provincia di Chieti e Sindaco del Comune vastese, Francesco Menna, dall'Assessore regionale Tiziana Magnacca e da una nutrita rappresentanza di amministratori del territorio. "L'Abruzzo, in particolare il contesto chietino-pescarese, possono essere pivot strategici nelle traiettorie europee e nei collegamenti nazionali.

Lo confermano - ha aggiunto Ferrante - i 109 progetti finanziati dal Pnrr nella provincia per complessivi 173 milioni di euro, così come gli oltre 640 milioni che, sempre con il Pnrr, abbiamo destinato alle infrastrutture ferroviarie dell'hinterland di Chieti e Pescara, 8 dei quali per l'adeguamento della Stazione di San Salvo. La regione sarà al centro di un rilevante programma di investimenti nel settore ferroviario, riguardanti tra gli altri l'itinerario Roma-Pescara, il raddoppio della Pescara-Bari, la velocizzazione e il potenziamento della linea ferroviaria Adriatica ed il collegamento al porto di Vasto. Inoltre, come Mit, abbiamo destinato alla Provincia di Chieti risorse per complessivi 90 milioni di euro per la realizzazione di interventi di manutenzione della rete viaria programmati fino al 2029. Grazie alle risorse e ai progetti che abbiamo messo in campo l'Abruzzo può guardare al futuro con sempre maggiore fiducia" ha concluso il Sottosegretario.