A Gessopalena l'evento Abruzzo: Regione del Benessere e valorizzazione dei prodotti locali enogastronomici

Verrà siglato l'importante Patto di collaborazione fra i comuni di Gessopalena, Casoli, Montenerodomo e l’Agenzia per la promozione del turismo sostenibile Popoli Terme.

Turismo sostenibile, educazione al benessere ed eccellenze dell’agroalimentare abruzzese sono le parole chiave dell’evento “Abruzzo Regione del Benessere e valorizzazione dei prodotti locali enogastronomici” che si terrà sabato 27 aprile alle ore 18:00, presso la sala consiliare del Comune di Gessopalena (Piazzale Marino Turchi).

Saranno presenti il sindaco Mario Zulli, il presidente del GAL Maiella Verde Tiziano Teti, il direttore del Parco Nazionale della Maiella Luciano Di Martino, il direttore Bio Cantina Orsogna - Pe’ nin perde la sumente Camillo Zulli, il sindaco di Montenerodomo Angelo Piccoli e il sindaco di Casoli Massimo Tiberini. A moderare l’incontro sarà Benigno D’Orazio, amministratore unico dell'Agenzia per la promozione del turismo sostenibile Popoli Terme.

L’iniziativa vedrà al centro la sigla del Patto di collaborazione fra alcuni comuni del Chietino quali Gessopalena, Casoli e Montenerodomo e l’Agenzia per la promozione del turismo sostenibile Popoli Terme (APTS) la quale, come da ultima legge Finanziaria approvata dalla Regione Abruzzo, è delegata (insieme all’Arta) all’attuazione del programma “Regione dei Parchi e del Benessere”.

L’APTS, quindi, svolgerà un ruolo di primaria importanza nella promozione dell’Abruzzo sul piano nazionale e internazionale, in un quadro di collaborazione già avviato con associazioni, istituzioni e comuni della Regione. Sono tanti i comuni abruzzesi che si stanno attivando con l’APTS per uno scambio di idee e di progettualità nell’ambito del settore turistico, termale e agroalimentare. L’evento di sabato 27 aprile sarà, dunque, l’occasione per siglare e presentare le iniziative sinergiche di Gessopalena, Casoli e Montenerodomo e dell’APTS ponendo al centro il tema dell’educazione al benessere che include ambiente, stile di vita, cultura, corretta alimentazione e il tema della promozione turistica di questi luoghi. Durante l’iniziativa è prevista anche una riflessione sulle eccellenze agroalimentari abruzzesi e, al termine, si terrà la degustazione dei Vini di Petralucente a cura del vicesindaco e assessore all’Agricoltura del Comune di Gessopalena, Giuseppe Tiberini.