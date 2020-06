Lanciano, danneggia auto e illuminazioni nella zona industriale, deferito 48enne

Due gli interventi della Polizia.Un 46enne è stato trovato in possesso di dosi di cocaina ed un 48 enne stava danneggiando auto nella zona industriale della città

Continuano i controlli sul territorio da parte degl agenti del Commisariato di Lanciano, diretti dalla vice questore Lucia d'Agostino, per prevenire e reprimere fatti criminosi e garantire la sicurezza dei cittadini ed il rispetto della legalità. Nel pomeriggio di ieri nel corso di un’attività di prevenzione e repressione del traffico di sostanze stupefacenti, gli agenti della sezione anticrimine, hanno perquisito il domicilio di un 46 enne di Lanciano, G. G.. e all’interno dell’abitazione,in una cassetta di sicurezza, sono state rinvenute due dosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina confezionate in bustine termosaldata e pronte per essere spacciate. Inoltre sono stati trovati dagli agenti della Polizia, nel corso della stessa perquisizione, un bilancino di precisione ed un foglio in plastica dello stesso tipo utilizzato per il confezionamento. Il tutto è stato sequestrato e messo a disposizione del locale Procura della Repubblica.L'uomo è stato deferito per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti. Sempre nell'ambito dell'intensa attività di controllo del territorio da parte della Polizia, nel pomeriggio di ieri,l’equipaggio della volante è intervenuta nella zona industriale di Lanciano dove alcuni cittadini avevano segnalato un uomo che stava danneggiando, con immotivata ed inaudita violenza, alcune autovetture parcheggiate e alcune luci di un’abitazione. L’uomo,C.D di 48 anni, è stato prontamente bloccato dagli agenti della volante ed è stato accompagnato presso il locale commissariato, qui l’uomo è andato in escandescenza, opponendo resistenza e minacciando gravemente i poliziotti che lo avevano bloccato. CD è stato deferito per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e minacce.