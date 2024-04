Incidente stradale sulla Salaria a Castel Sant'Angelo muore un uomo di Casacanditella

Dolore sgomento nel centro del chietino per la tragedia. L'uomo era un vigile urbano in pensione, dopo aver prestato servizio per tanti anni nel Comando Polizia municipale del comune di Guardiagrele

Una gita fuori porta ha avuto un epilogo tragico ieri, 6 aprile 2024, a Castel Sant'Angelo, provincia di Rieti, lungo la Salaria, vicino Antrodoco. La vittima dell'incidente è Vittorio Cavalieri, un uomo di 71 anni originario di Casacanditella, noto nella comunità locale per essere stato un vigile urbano in pensione, con un lungo servizio al comando di Guardiagrele.

Cavalieri viaggiava in direzione Roma insieme a un gruppo di motociclisti quando, per cause ancora in fase di accertamento, mentre percorreva un tratto particolarmente pericoloso, ha invaso l'altra corsia finendo contro la vettura che sopraggiungeva. A bordo dell'automobile, una Peugeot, si trovavano tre uomini, fortunatamente rimasti illesi.

Nonostante l'intervento tempestivo dell'eliambulanza del 118, purtroppo per Cavalieri non c'è stato nulla da fare: il centauro è deceduto sul posto a causa delle gravi ferite riportate nell'impatto. Ad assitere alla tragedia il fratello dell'uomo che viaggiava anche lui in moto insieme agli altri amici. L'incidente ha scosso la comunità locale e lasciato un vuoto nelle vite di coloro che conoscevano e stimavano Vittorio Cavalieri. Le autorità competenti stanno conducendo un'indagine per comprendere appieno le dinamiche dell'incidente e accertare eventuali responsabilità.