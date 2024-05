Lanciano, lavori di urbanizzazione in contrada Marcianese, la soddisfazione del consigliere comunale Giuseppe Luciani

“Un miglioramento necessario per il quartiere. Una promessa mantenuta”

Definito l’iter burocratico la realizzazione dei lavori di urbanizzazione in contrada Marcianese a Lanciano. Gli ultimi passaggi ci sono stati in questi giorni. Dapprima l’approvazione del DUP (Documento unico di programmazione) nel consiglio comunale del 29 aprile e poi in seno al bilancio di previsione 2024 nel consiglio comunale di oggi, 2 maggio 2024.

“Una promessa mantenuta” dichiara in una nota il consigliere comunale di maggioranza Giuseppe Luciani che ricorda il suo impegno per la messa in sicurezza della zona.

“Era l’estate del 2021 quando in piena campagna elettorale per le Amministrative della nostra Città, mediante un reportage di video e foto, portavo alla luce la problematica stradale che per anni ha attanagliato tutta la zona, appartenente alla mia contrada, dove sono nato e cresciuto." Dice Luciani. "Qui ci sono asilo nido, scuola materna ed elementare, tre realtà che si distinguono per efficienza e per strutture moderne ed all’avanguardia. Accolgono bambini proveniente anche da comuni limitrofi, ed era doveroso migliorare la viabilità ed adeguarla alle esigenze di una zona in crescita.”

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori, finalizzati alla realizzazione delle opere di urbanizzazione a servizio del complesso scolastico Asilo Nido comunale “Il Sorriso” ed Istituto Comprensivo 2 “Don Milani” di Marcianese, era stato approvato in giunta il 13 dicembre 2023 per un importo pari a € 660,000 euro.

“Dopo tanti anni sono orgoglioso di essere riuscito ad ottenere, grazie anche al supporto dell’Amministrazione Comunale, le basi necessarie per la realizzazione di un’infrastruttura stradale di alto livello, presentata ed approvata dal Consiglio Comunale. Sono orgoglioso sia come amministratore che come genitore, la sicurezza dei cittadini e dei bambini è fondamentale.” Conclude Giuseppe Luciani.