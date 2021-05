Duplice intervento del Cnsas a Campo Imperatore e Carsoli

Era uscito con la fidanzata per un’escursione sulle creste di Campo Imperatore (Aq) da Duca degli Abruzzi a Sella di Monte Aquila, quando è scivolato, a causa della presenza di aree ancora innevate

Era uscito con la fidanzata per un’escursione sulle creste di Campo Imperatore (Aq) da Duca degli Abruzzi a Sella di Monte Aquila, quando è scivolato, a causa della presenza di aree ancora innevate. Così un ragazzo di 20 anni ha richiesto l’intervento del 118. E’ decollato dall’aeroporto di Preturo di L’Aquila l’elicottero con a bordo i sanitari e i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico d’Abruzzo, che giunti sul luogo dell’incidente hanno soccorso il giovane, fortunatamente illeso. CARSOLI (AQ) A Carsoli invece il secondo intervento, per soccorrere due escursionisti che si erano smarriti. Anche in questo caso provvidenziale l’intervento delle squadre del Soccorso Alpino e Speleologico abruzzese.