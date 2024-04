Tiziana Magnacca annuncia dissequestro piazzale polveriera Sabino esplodenti e novità per i lavoratori

L’assessore regionale alle Attività Produttive e al Lavoro ha anche annunciato anche che l’Inps di Chieti provvederà ad erogare i pagamenti, nei prossimi giorni per i primi 44 lavoratori.

“Avendo sempre nel cuore e nella mente le vittime della Sabino Esplodenti apprendiamo del dissequestro del piazzale della polveriera da parte della Procura della Repubblica di Vasto. A breve dovrebbe ripartire la ristrutturazione della struttura. Tutto questo produce prospettive più rosee di futuro per i lavoratori dell’azienda di Casalbordino”. A dichiararlo l’assessore alle Attività Produttive e al Lavoro Tiziana Magnacca che ha anche annunciato anche che l’Inps di Chieti provvederà ad erogare i pagamenti, dal 20 al 31 marzo 2024, entro i prossimi 8/10 giorni per i primi 44 lavoratori.

“E’ il risultato dell’impegno del presidente Marsilio attraverso l’attività degli uffici della Direzione regionale del Settore Lavoro e Formazione che hanno interloquito con Inps e con la Sabino Esplodenti” sottolinea l’assessore. A seguito di una parziale ripresa delle attività negli uffici, la Sabino Esplodenti, ha presentato una nuova richiesta di cigs per la causale “riorganizzazione aziendale”. Il decreto di autorizzazione del ministero è stato emanato per il periodo dal 20 marzo all’11 agosto 2024, in favore di un numero massimo di 65 lavoratori.