Rinnovato il contratto Aziendale per dipendenti Gran Guizza di Popoli. Interessate circa 250 persone

Lo annunciano con soddisfazione i sindacati Fai Cisl - Flai Cgil

Rinnovato il contratto Aziendale che interessa le lavoratrici e lavoratori della Gran Guizza, gruppo Acque Minerali S. Benedetto di Popoli. Sono interessate circa 250 persone tra fissi e stagionali a questo rinnovo.

Rinnovo che si somma al contratto nazionale rinnovato a marzo di questo anno. Sono previsti importanti aumenti su diverse indennità, tra queste: notturno, ciclo continuo, avvio impianti, indennità aggiuntiva ad intervento ed altre. Importante aumento in percentuale per la previdenza complementare, ALIFOND, che arriva al 2% a carico aziendale, va precisato che oggi il contratto nazionale prevede 1,2%. Il premio di risultato, che ad oggi è tassato con aliquota secca del 5%, avrà un aumento per la vigenza del contratto di € 250, cui si somma l’aumento di € 50 annui di fring benefit.

A gennaio 2026 il ticket mensa sarà di € 5 per tutte le lavoratrici e lavoratori, oggi è diversificato rispetto agli orari. Entro settembre 2024 azienda ed Rsu si incontreranno per definire una pausa rimodulata per i giornalieri amministrativi. Viene rafforzata l’attenzione ad una economia green, sistemi di riciclo delle plastiche monouso, si promuovono transizioni verso modelli di economia circolare, almeno il 25% di PET riciclato. “Quando le buone relazioni sindacali funzionano e vengono applicate, i risultati vengono raggiunti sempre.

Va ricordato che l’azienda a seguito delle concessioni trentennali per i marchi Primavera e Valle Reale da poco ricevute, ha potuto condividere con maggior serenità un ottimo rinnovo integrativo. Spiace che queste buone pratiche in alcune aziende Abruzzesi, pochissime per fortuna, non sono possibili per mentalità aziendali diverse dal crescere assieme e distribuire assieme i risultati. Va senz’altro segnalato l’importante ruolo delle nostre Rsu.” Franco Pescara Segretario Generale Fai Cisl Abruzzo Molise.

“Importante passo avanti rappresenta questo rinnovo non solo per aspetti economici, ma per la maggiore attenzione posta sulla sostenibilità nell’organizzare la conciliazione vita-lavoro, questo lavoro è merito soprattutto del sapiente lavoro che tutta la Rsu ha saputo svolgere negli anni attraverso un continuo e costruttivo confronto con la Direzione Aziendale.” Nadia Rossi Segretaria Generale Flai Cgil Pescara Grazie al supporto delle Federazioni Fai Cisl e Flai Cgil sono le parole delle Rsu Maria Camarra, Vittorio Giangiulio, Stefano Di Felice e Mirco Antonucci.