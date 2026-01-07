Mercoledì 07 Gennaio 2026

Turismo e Natura

Turismo, l’Area Urbana Funzionale di Lanciano svela la strategia per il futuro

07/01/2026 - Redazione AbruzzoinVideo
Il 14 gennaio a Santa Maria Imbaro la presentazione della Strategia Territoriale: coinvolti 18 comuni tra cultura, identità e sviluppo sostenibile.

Una visione condivisa per rilanciare il turismo e valorizzare l’identità di un’area strategica dell’Abruzzo. L’Area Urbana Funzionale di Lanciano presenta ufficialmente la propria Strategia Territoriale, un passaggio chiave per il futuro dello sviluppo turistico e culturale del territorio. L’appuntamento è fissato per martedì 14 gennaio 2026 alle ore 15:30, nella sede del  Centro Servizi Sangro Aventino, in via Nazionale 105 a Santa Maria Imbaro, dove verrà illustrata la bozza della strategia finanziata nell’ambito del PR Abruzzo FESR 2021-2027.

L’incontro rappresenta un momento cruciale per conoscere in anteprima le direttrici di crescita che interesseranno 18 comuni, con l’obiettivo di costruire un modello di turismo integrato, sostenibile e fortemente identitario. Non si tratterà di una semplice presentazione, ma di un vero e proprio tavolo di lavoro aperto a operatori turistici, associazioni, imprese e stakeholder locali, chiamati a confrontarsi su opportunità e criticità del territorio.

«La nostra sfida è trasformare il territorio in una destinazione turistica autentica e coinvolgente, capace di offrire esperienze personalizzate che uniscano cultura, storia e natura», ha dichiarato Filippo Paolini, sindaco di Lanciano, sottolineando l’importanza di una strategia condivisa e partecipata.

M.L.

