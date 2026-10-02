Sapori d’Abruzzo: il cibo si fa cultura. Presentate le nuove linee di sviluppo del magazine dei GAL

Si è tenuta questa mattina la conferenza stampa promossa da AssoLeader Abruzzo, un appuntamento rivolto a giornalisti, operatori della comunicazione e attori del settore turistico ed enogastronomico, conclusosi con un aperitivo di confronto e approfondimento. Al centro dei lavori “Sapori d’Abruzzo”, il web magazine promosso dai GAL abruzzesi (Gruppi di Azione Locale) per valorizzare le eccellenze produttive, le persone e le storie che definiscono l'identità autentica delle aree rurali della regione.

L'iniziativa si inserisce all'interno di un progetto organico sostenuto dai fondi della programmazione 2023-2027 del Complemento di Sviluppo Rurale (CSR) della Regione Abruzzo. L'incontro ha offerto l'opportunità di tracciare un bilancio del percorso fin qui compiuto e illustrare le prossime tappe editoriali tese a narrare l’Abruzzo come crocevia di biodiversità, paesaggio e comunità. Un viaggio lungo tre anni tra storie, territori e memoria A fare il punto sul percorso del magazine e sulle prospettive future è intervenuta la responsabile editoriale di "Sapori d'Abruzzo", Sabrina De Luca, ai microfoni di Abruzzo in Video: «Sapori d'Abruzzo è un web magazine sostenuto e promosso dai GAL delle Terre d'Abruzzo, nato nel 2023 in un ecosistema digitale di destinazione turistica. È uno spazio aperto in primo luogo ai turisti, agli operatori di settore e ai giornalisti stessi. Dopo tre anni può contare su quasi 500 articoli scritti: è veramente un viaggio.» Illustrando il filo conduttore dell'impianto narrativo, la responsabile ha poi evidenziato il valore culturale che trascende la semplice enogastronomia: «Abbiamo usato il sapore come viatico di percorso, perché il sapore non si lega solamente al cibo e al turismo enogastronomico, ma è anche un costruttore di memoria. La memoria è un processo dinamico basato sui ricordi, e il ricordo è la prima dimensione in cui i turisti si muovono. Speriamo che questo progetto sia sempre più un attrattore per l'Abruzzo.» Le nuove linee editoriali Le direttrici illustrate durante la mattinata mirano a rafforzare la sinergia tra promozione turistica e divulgazione agroalimentare, puntando su formati moderni e approfondimenti dedicati ai borghi, ai produttori custodi e alle filiere tipiche. Il magazine intende confermarsi come strumento strategico per raccontare l'Abruzzo rurale non solo come meta di viaggio, ma come esperienza culturale ed emotiva radicata nella tradizione e proiettata al futuro.