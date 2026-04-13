Lunedì 13 Aprile 2026

Turismo e Natura

“Prospero: 200 mila euro per riaprire Punta Aderci entro l’estate. Via verde pronta a ripartire”

13/04/2026 - Redazione AbruzzoinVideo
“Prospero: 200 mila euro per riaprire Punta Aderci entro l’estate. Via verde pronta a ripartire”

consigliere regionale di Fratelli d’Italia Francesco Prospero: “200 mila euro per riaprire Punta Aderci entro l’estate. Via verde pronta a ripartire”.

"Una notizia attesa, concreta, che restituisce fiducia alla comunità di Vasto: la Regione Abruzzo ha stanziato 200.000 euro per il ripristino dell’interruzione della Via Verde in località Punta Aderci, duramente colpita dagli eventi meteorologici." Così il Consigliere regionale Francesco Prospero, presidente dell'Osservatorio regionale della Legalità. 

"Un intervento fondamentale, che consente oggi di puntare con determinazione a un obiettivo chiaro: riaprire la Via Verde già per la stagione estiva, restituendo a cittadini e turisti uno dei luoghi simbolo del nostro territorio. Questo risultato è il frutto di un lavoro serio e continuo, fatto di segnalazioni, interlocuzioni e presenza costante. Abbiamo portato con forza le istanze della comunità, chiedendo risposte rapide su una criticità che non poteva più essere rimandata."Prosegue Prospero.
"Determinante è stato il ruolo del Dipartimento Infrastrutture e, in particolare, dell’assessore regionale Umberto D’Annuntiis, che ancora una volta ha dimostrato attenzione concreta verso questo territorio, raccogliendo le nostre istanze e traducendole in un intervento immediato e finanziato.
Un segnale chiaro di come, quando c’è ascolto e capacità di decidere, le risposte arrivano in tempi certi."

"Va riconosciuto anche il contributo dell’assessore comunale Alessandro D’Elisa, che ha dimostrato senso di responsabilità e spirito istituzionale, comprendendo che su temi così importanti serve collaborazione e non contrapposizione sterile. Si segnala inoltre l’interessamento del senatore Sigismondi, che ha seguito la vicenda contribuendo a mantenere alta l’attenzione sulle esigenze del territorio e dell’Assessore Magnacca.
 Per troppo tempo abbiamo assistito ad attacchi strumentali verso la Regione e il Governo, spesso utili solo alla propaganda. - continua Prospero.
Oggi i fatti dimostrano il contrario: quando si lavora insieme, nell’interesse della città, i risultati arrivano davvero.

 "La Via Verde, e in particolare il tratto di Punta Aderci, non è solo un’infrastruttura: è un simbolo della nostra identità e della nostra vocazione turistica. Restituirla in sicurezza e nei tempi più rapidi possibili significa restituire opportunità, economia e futuro a Vasto. Noi continueremo su questa strada: portare le istanze del territorio, trasformarle in risultati concreti e dare risposte vere ai cittadini. Perché alle parole preferiamo i fatti." Conclude la nota. 

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