Abruzzo unito nel turismo: nasce l’alleanza tra Fossacesia, Popoli Terme e Avezzano

Costa, terme e montagne in rete con l’APTS per un modello di sviluppo sostenibile e di qualità

Fossacesia – Dalla Costa dei Trabocchi alle Terme di Popoli, fino alle montagne della Marsica: l’Abruzzo si unisce in un progetto di cooperazione turistica che mira a costruire un’offerta integrata, sostenibile e di alto profilo. È stato presentato ad Avezzano il nuovo progetto promosso dall’Apts – Agenzia per la Promozione del Turismo Sostenibile, che coinvolge i Comuni di Fossacesia, Popoli Terme e Avezzano in un percorso condiviso di valorizzazione territoriale. L’obiettivo è ambizioso ma chiaro: offrire al visitatore un’esperienza completa, che unisca mare, terme, aree interne e montagna in un unico itinerario esperienziale capace di raccontare l’Abruzzo autentico, tra natura, cultura e benessere.

Alla conferenza di presentazione, svoltasi presso la sede municipale di Avezzano, sono intervenuti il sindaco di Avezzano, Gianni Di Pangrazio, il sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, il sindaco di Popoli Terme, Dino Santoro, e il direttore dell’Apts, Benigno D’Orazio.

Durante l’incontro, Di Giuseppantonio ha evidenziato il valore del progetto come strumento di coesione territoriale: “Ringrazio il direttore dell’Apts, Benigno D’Orazio, per la sua visione e la passione con cui ha creduto in questa iniziativa, e i colleghi sindaci per aver condiviso l’idea di costruire insieme un percorso comune. Questo progetto unisce mare, terme, aree interne e montagna, offrendo ai visitatori l’opportunità di scoprire un Abruzzo autentico e ricco di identità locali. È un passo importante verso un turismo sostenibile e di qualità.”

Sulla stessa linea il direttore Benigno D’Orazio, che ha definito la collaborazione “un modello virtuoso” per tutta la regione: “Fossacesia, Popoli Terme e Avezzano dimostrano che l’Abruzzo può crescere unito, integrando le proprie risorse in un’offerta turistica completa e sostenibile, capace di attrarre visitatori durante tutto l’anno.” Il progetto prevede nei prossimi mesi la realizzazione di itinerari tematici condivisi, attività promozionali coordinate e la partecipazione congiunta a fiere e manifestazioni turistiche, nazionali e internazionali. “Lavorare insieme – hanno dichiarato congiuntamente i tre sindaci – significa offrire un Abruzzo più forte e competitivo, capace di unire le proprie eccellenze per attrarre nuovi visitatori e investimenti, puntando su qualità, accoglienza e sostenibilità.”

Con questa alleanza, Fossacesia, Popoli Terme e Avezzano, insieme all’Apts, si candidano a diventare il simbolo di un Abruzzo che guarda avanti, unito nelle sue diversità e pronto a raccontarsi al mondo come una regione capace di coniugare mare, benessere e natura in un’unica, straordinaria identità turistica.