Il Napoli arrivato in Abruzzo per il ritiro a Rivisondoli

Il presidente della regione Marsilio: contenti di ospitare una squadra di grande prestigio, capace di attrarre decine di migliaia di tifosi nel nostro territorio

I due pullman con a bordo i calciatori del Napoli sono arrivati all'Hotel Acqua Montis di Rivisondoli ieri, domenica 24 Luglio, alle 12,45. Ad attenderli un centinaio di tifosi e un nutrito schieramento di poliziotti. Sono 29 i giocatori convocati dalla società per il ritiro di Castel di Sangro e nelle prossime ore è atteso anche l'arrivo del difensore coreano Kim Min jae acquistato dal presidente De Laurentiis dopo la cessione di Koulibaly. Ieri alle 17 allo stadio Patini di Castel di Sangro il primo allenamento a porte aperte con la presenza di migliaia di tifosi.

"L'Alto Sangro e l'intero Abruzzo danno il benvenuto ai giocatori del Napoli calcio e all'intero staff, che per le prossime due settimane proseguiranno la preparazione in vista del campionato di Serie A nella nostra regione. Per il terzo anno consecutivo siamo contenti di ospitare una squadra di grande prestigio, capace di attrarre decine di migliaia di tifosi nel nostro territorio. Per loro oltre alla possibilità di seguire da vicino la squadra del cuore anche l'occasione di scoprire l'Abruzzo. Sono certo che le bellezze naturalistiche e la gastronomia li faranno diventare tifosi e promotori anche della nostra regione. A loro il mio augurio e dell'intera giunta regionale per una stagione sportiva ricca di successi". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.