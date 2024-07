Per il secondo anno consecutivo la Salernitana torna in ritiro a Rivisondoli dal 7 al 24 luglio prossimi

La splendida località sulle montagne abruzzesi si prepara ad accogliere per il secondo anno consecutivo la Salernitana con circa 10mila tifosi al seguito

Negli ultimi anni l’Abruzzo si sta confermando sempre più come meta molto ambita dalle squadre di Serie A, Serie B e Serie C per i loro ritiri estivi pre-campionato, portando cosìnella nostra regione tifosi o semplici appassionati dello sport più amato al mondo ed incrementando di conseguenza il lavoro nelle strutture alberghiere dei complessi sportivi interessati.

Dopo il Napoli, che è ormai una presenza fissa a Castel di Sangro e che ha confermato ufficialmente di tornare nell’aquilano dal 25 luglio al 9 agosto, anche un’altra squadra campana ha scelto l’Abruzzo come meta della propria preparazione. Dal 7 al 24 luglio infatti, il campo sportivo di Rivisondoli sarà occupato per il secondo anno consecutivo dalla Salernitana.

I granata vengono dalla brutta retrocessione patita lo scorso anno con un misero bottino di 17 punti, l’ultimo posto in classifica e la peggior difesa dell’intero campionato di Serie A con 81 gol concessi ai propri avversari nelle 38 partite disputate. Sarà pertanto molto importante il lavoro svolto nel corso del ritiro per tentare di risollevare sia fisicamente che mentalmente i giocatori.

Oltre alle due compagini campane anche altre squadre hanno scelto l’Abruzzo come meta per il ritiro di preparazione in vista della stagione 2024-2025. Si tratta del Bari, che l’anno prossimo giocherà il campionato di Serie B, e che dal 10 al 24 luglio sarà a Roccaraso, la Fidelis Andria, che sarà a Montorio al Vomano dal 29 luglio al 13 agosto e il Pescara, la squadra abruzzese resterà nella sua regione, infatti dopo un anno di assenza tornerà a Palena dal 15 al 30 luglio circa.

In attesa della partenza della stagione calcistica 2024-2025 è sicuramente una grande vetrina per la regione Abruzzo poter ospitare squadre di tale blasone per i propri ritiri estivi, un turismo dello sport che sicuramente creerà anche un rtorno per l'economia di questi bellissimi centri montani.

Articolo di Emanuele Perilli