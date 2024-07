Mucillagine, UDC Abruzzo chiede interventi immediati a sostegno della piccola pesca

“L’Udc abruzzese sostiene gli operatori del settore pesca soprattutto della piccola pesca, che rappresentano l’80 per cento della flotta abruzzese, e le vongolare, che da settimane sono alle prese con il fenomeno della mucillagine, che sta interessando il litorale adriatico, dal Friuli-Venezia Giulia alla Puglia, provocando danni economici a chi vive di queste attività”.

È quanto chiede la Direzione Regionale dell'UDC Abruzzo il segretario regionale Enrico Di Giuseppantonio.

“Le ripercussioni sono evidenti ed è necessario attivare misure di tutela sociale per i lavoratori di tutti i mestieri di pesca colpiti - spiega il segretario regionale Enrico Di Giuseppantonio -. È un problema che, tra l’altro, ha ripercussioni sul turismo, in tutte le sue espressioni e quindi è importante che si arrivi a un intervento concreto da parte delle istituzioni, nazionali ma anche regionali. Gli effetti sono negativi di questa situazione sul fronte della balneazione, del turismo e della pesca e non possono essere sottovalutati ma affrontati subito”.