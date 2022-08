Bocce, Campionati Regionali FIB Abruzzo a Giulianova, ecco i nomi dei vincitori

Hanno avuto luogo sabato 30 Luglio al Bocciodromo di Giulianova (TE) i Campionati Regionali FIB Abruzzo cui hanno preso parte gli atleti primi e secondi classificati dei rispettivi Campionati Provinciali della Regione.

Tante le emozioni in gioco per conquistare i titoli assegnati che sono stati conquistati rispettivamente in base alle categorie ai neo Campioni Regionali: per l’Individuale Maschile cat.A Nevio Taralli –Moscianese, Individuale Maschile cat.B Giuseppe Marchegiano –Francavilla, Individuale Maschile cat.C Piero Olivieri - De Merolis, Coppia Maschile cat.C Claudio Angelozzi- Orlando Di Pasquale –Trabucco e Individuale Femminile cat.B Valentina Sacchetti –Rosetano.





Alle premiazioni oltre al Presidente Regionale FIB Abruzzo Gregorio Gregori e ai Delegati Provinciali Diego Sebastiani (L’Aquila), Giuseppe Mammarella (Chieti), Achille Zinni (Pescara) e Bruno Rastelli (Teramo) ha partecipato anche la Consigliera Regionale Simona Cardinali.



“Ai vincitori le migliori congratulazioni da parte mia e di tutto il Comitato Regionale e un in bocca al lupo per i prossimi Campionati Nazionali cui parteciperanno di diritto avendo conquistato i titoli regionali - ha dichiarato il Presidente Regionale Gregori- Ringrazio tutti i presenti ed in particolare la Consigliera Regionale Simona Cardinali che ha partecipato alle premiazioni e sempre vicina al nostro movimento”.