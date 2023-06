Il Pnrr destina oltre 87 milioni di euro alla sanità territoriale in Abruzzo per far fronte all'invecchiamento della popolazione

La distribuzione delle risorse prevede l'identificazione di 14 hub, strutture principali che offrono servizi specializzati e diagnostici, e 26 spoke, che garantiscono principalmente l'assistenza primaria, rappresentando il 65% del totale delle strutture.

Il crescente numero di anziani mette sotto pressione la rete sanitaria, in particolare in Abruzzo, dove l'età media è superiore rispetto al resto del paese, secondo un'analisi di Openpolis. Per affrontare questa sfida, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) destina oltre 87 milioni di euro alla sanità territoriale nella regione, che includono la realizzazione di 11 nuovi ospedali di comunità e 40 case di comunità.

La distribuzione delle risorse prevede l'identificazione di 14 hub, strutture principali che offrono servizi specializzati e diagnostici, e 26 spoke, che garantiscono principalmente l'assistenza primaria, rappresentando il 65% del totale delle strutture. Sei comuni dell'Abruzzo riceveranno finanziamenti per un totale di oltre 3 milioni di euro per realizzare gli interventi previsti. Tra questi, Roseto degli Abruzzi, in provincia di Teramo, otterrà circa 3,8 milioni di euro per la costruzione di una nuova casa di comunità hub su una superficie di 1.360 metri quadrati. Seguono Sulmona (L'Aquila) con 3,5 milioni di euro per l'abbattimento e la ricostruzione di una casa di comunità hub, e Pescara e Montesilvano, entrambi con interventi del valore di 3,4 milioni di euro ciascuno. A Chieti, le risorse sono ripartite su due progetti: uno per una struttura hub in via Valignani (2,4 milioni di euro) e l'altro per una casa spoke allo Scalo (810.000 euro).

Teramo riceverà oltre 3 milioni di euro per la realizzazione di una casa di comunità hub. Inoltre, sono previsti 11 ospedali di comunità nell'Abruzzo, su un totale di oltre 400 previsti per l'intero paese. Il Pnrr dedica 1 miliardo di euro a queste piccole strutture, che fungono da ponte tra il ricovero a domicilio e quello ospedaliero. Nella regione abruzzese, sono previsti interventi di ristrutturazione per 8 ospedali di comunità, mentre per 3 progetti è prevista la costruzione o l'ampliamento di una struttura esistente. Tra gli interventi più significativi si annoverano quelli di Teramo, con oltre 4 milioni di euro per una superficie di 1.140 metri quadrati, e Chieti, con 3,9 milioni di euro per l'ospedale di comunità da realizzare. Il Pnrr mira a rafforzare la sanità territoriale dell'Abruzzo, prevedendo infrastrutture e servizi adeguati per rispondere alle esigenze crescenti della popolazione anziana e garantire un'assistenza sanitaria di qualità.