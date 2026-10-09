Suppletive a Chieti, il campo largo punta su Luciano D’Amico

Pd e Movimento 5 Stelle convergono sull’ex rettore dell’Università di Teramo, già candidato alla presidenza della Regione nel 2024. Il 15 e 16 novembre la sfida per il seggio lasciato libero da Alberto Bagnai

Il centrosinistra torna a fare quadrato attorno a Luciano D’Amico. È il consigliere regionale, ex rettore dell’Università di Teramo ed ex candidato alla presidenza della Regione Abruzzo, il nome scelto dal campo largo per le elezioni suppletive alla Camera nel collegio di Chieti.

La partita elettorale è fissata per il 15 e 16 novembre, dopo le dimissioni del deputato della Lega Alberto Bagnai, nominato all’Autorità garante della concorrenza e del mercato. Si apre così una nuova sfida per il seggio parlamentare, con il centrosinistra che ha deciso di affidarsi a un nome già capace di riunire le principali forze progressiste abruzzesi. A convergere sulla candidatura di D’Amico sono Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, una scelta che ripropone lo schema politico già sperimentato nel 2024, quando l’ex rettore fu sostenuto anche da Alleanza Verdi e Sinistra e dalle altre forze del campo progressista nella corsa alla presidenza della Regione.

D’Amico torna dunque al centro della scena politica abruzzese con una nuova sfida elettorale, questa volta sul terreno delle suppletive di Chieti. Un appuntamento che rappresenta anche un banco di prova per la capacità del centrosinistra di presentarsi compatto e trasformare l'alleanza costruita intorno al suo nome in consenso elettorale. Il voto di novembre sarà quindi una nuova prova per il campo largo, chiamato a confermare quella convergenza che nel 2024 aveva individuato proprio in D’Amico il candidato unitario alla guida della Regione.