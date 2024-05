La Tekneko riceve il Premio Industria Felix, l'azienda Marsicana riconosciuta tra le grandi imprese più competitive del centro Italia

A ritirare il premio sono stati i fratelli Di Carlo, Umberto (Presidente) e Tonino, fondatori e proprietari di Tekneko, che hanno espresso grande soddisfazione per questo traguardo raggiunto.

Grande successo per Tekneko, azienda marsicana leader nel settore dei servizi ambientali, che ieri pomeriggio ha ricevuto il prestigioso premio come una delle 100 imprese più competitive di Lazio, Toscana, Abruzzo, Sardegna, Umbria e Marche nel settore delle grandi imprese.

Il riconoscimento è stato conferito nell'ambito dell'evento Industria Felix 2024, tenutosi nell'aula magna dell'Università Luiss Guido Carli di Roma. A ritirare il premio sono stati i fratelli Di Carlo, Umberto (Presidente) e Tonino, fondatori e proprietari di Tekneko, che hanno espresso grande soddisfazione per questo traguardo raggiunto.

"Siamo orgogliosi di questo riconoscimento, che rappresenta un'importante conferma del nostro impegno e della nostra dedizione al lavoro", hanno spiegato, "in 34 anni di attività, siamo cresciuti costantemente, ampliando il nostro raggio d'azione e diversificando i servizi offerti, sempre con l'obiettivo di garantire la massima qualità e l'eccellenza".

Tekneko, nata nel 1990 come piccola impresa a conduzione familiare, oggi conta oltre 800 dipendenti e gestisce il servizio di igiene urbana in numerosi comuni di Abruzzo, Lazio, Marche e Puglia. L'azienda si distingue per l'utilizzo di tecnologie innovative e di metodologie di lavoro all'avanguardia, ponendo particolare attenzione alla tutela dell'ambiente e alla sostenibilità. Il premio Industria

Felix rappresenta un importante riconoscimento per l'eccellenza imprenditoriale di Tekneko e conferma la sua posizione di leader nel settore dei servizi ambientali. Un traguardo significativo che testimonia la capacità dell'azienda di coniugare innovazione, crescita e attenzione al territorio. L'evento Industria Felix 2024, organizzato da Industria Felix Magazine in collaborazione con Cerved, Università Luiss Guido Carli, A.C. Industria Felix e con il sostegno di Confindustria, ha visto la partecipazione di numerose personalità del mondo imprenditoriale, accademico e istituzionale. Un'occasione preziosa per celebrare il successo delle imprese del Centro Italia e per riflettere sulle sfide e sulle opportunità del futuro.

"Il premio conferito a Tekneko", hanno concluso i fratelli Di Carlo, "rappresenta un motivo di orgoglio per l'intera Marsica e per l'Abruzzo, dimostrando ancora una volta la capacità del territorio di esprimere eccellenze imprenditoriali di livello nazionale".