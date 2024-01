Fi. Pagano: Partito con radici profonde, ha voglia di futuro

"Le nostre radici. Il nostro futuro. Dal 1994 al 2024 il nostro popolo ne ha fatta di strada grazie alla visione e all'impegno del nostro amato Presidente Silvio Berlusconi che ci ha consegnato un'eredità importante per proseguire il cammino da lui iniziato".

La sua passione per la libertà ci ha portati a costruire una grande e innovativa forza liberale, moderata, europeista, garantista e cristiana, che occupa il centro della politica italiana e che, a dispetto dei detrattori, continua a crescere incessantemente intercettando consensi e adesioni e dimostrando di saper esercitare una grande attrattività". E' quanto dichiara, in una nota, il presidente della I Commissione Affari Costituzionali della Camera Nazario Pagano, coordinatore regionale di Forza Italia Abruzzo.

“Il nostro obiettivo è dunque superare il 10% alle prossime Europee e arrivare alle regionali in Abruzzo al 15%. Girando il territorio in lungo e in largo tocco con mano la voglia di futuro, un desiderio con radici profonde: i valori fondanti di Forza Italia, oggi più attuali che mai. Forti della nostra storia andiamo avanti con convinzione per allargare la casa dei moderati rilanciando i principi del popolarismo europeo" conclude Pagano.