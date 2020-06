La Sasi riapre al pubblico tutti gli sportelli informativi.

Il ritorno graduale e prudente alla normalità vale anche per la Sasi che dopo la riapertura degli sportelli di Lanciano e Vasto sta procedendo anche a riaprire quelli ubicati in altre località.

Il servizio agli utenti torna ad essere completo ed efficace come sempre, anche se - nella particolare situazione che ancora stiamo vivendo - è preferibile che ci si rivolga agli sportelli per problemi che non possono essere risolti in altro modo, ovvero quando ci sono questioni urgenti da chiarire e da definire. Si tratta di un suggerimento per evitare che si formino code, con le deducibili e conseguenti perdite di tempo, per questioni che potrebbero essere risolte consultando il sito della società dove sono facilmente individuabili le informazioni e i chiarimenti riguardo vari aspetti, specialmente in merito alle fatture, oppure telefonando al call center.

“E' sicuramente importante per i cittadini sapere che sono tornati accessibili gli sportelli al pubblico, il nostro obiettivo resta quello di garantire il servizio migliore agli utenti – sottolinea Manuela Carlucci, dirigente del settore commerciale della Sasi – anche durante il lockdown abbiamo cercato di assicurare un servizio di corretta e completa informazione pur con le note restrizioni e difficoltà. Abbiamo invitato a consultare il nostro sito che tuttora resta il più veloce canale di informazione, oppure si può telefonare al numero verde. Poi se è necessario, ci si potrà recare agli sportelli della propria zona, dove il personale sarà pronto e disponibile a fornire tutte le risposte”.

Ecco gli orari degli sportelli e le relative città.

Lanciano e Vasto: da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 16.00 con esclusione della giornata di venerdì

Ortona : martedì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 16.00, giovedì e venerdì dalle 9.00 alle 12.00

San Salvo : martedì e giovedì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 16.00

Guardiagrele : mercoledì dalle 9.00 alle 12.00 (riapertura prevista per domani 10 giugno)

Atessa : giovedì dalle 9.30 alle 12.30 (riapertura prevista per giovedì 11 giugno)