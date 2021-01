Coronavirus, violazione coprifuoco notte capodanno, i Carabinieri di Atessa sanzionano due persone

Uno dei fermati è stato trovato positivo all'alcol test.

I Carabinieri della Compagnia di Atessa, nell'ambito dei controlli sul rispetto delle misure anti Covid, hanno fermato nella notte di capodanno due giovani residenti in comuni della Val Di Sangro che erano a bordo delle loro rispettive auto ed erano in giro in pieno orario di lockdown, violando il decreto del Governo. I due sono stati sanzionati con 400 euro a testa per il mancato rispetto delle norme per il contenimento dell'epidemia da Covid-19. Uno di loro è risultato anche positivo all'alcol test eseguito dai militari dell'Arma, è stato pertanto sanzionato e gli è stata ritirata la patente di guida.