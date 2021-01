Coronavirus, 410 nuovi casi positivi in Abruzzo, dati aggiornati al 1 gennaio 2021

203 dei nuovi contagiati sono in provincia di Chieti.

Oggi, primo gennaio 2021, in Abruzzo si registrano 410 nuovi positivi al Covid 19, su 3452 tamponi processati. I cittadini che hanno contratto il virus sono di età compresa tra 11 mesi e 100 anni. 74 nell'Aquilano, 203 nel Chietino, 101 nel Pescarese, 24 nel Teramano, ed 8 con residenza in corso di accertamento. 5 deceduti (di cui 2 risalenti ai giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle Asl, 23132 guariti (+104), 11373 attualmente positivi (+300), 435 ricoverati in area medica (+5), 38 ricoverati in terapia intensiva (+3), 10900 in isolamento domiciliare (+292).