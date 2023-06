Il Comune di Fossacesia presente ad Altamura alla commemorazione dei Martiri per la Libertà del 1799

Alla ricorrenza, presenti Maria Rita Iaculli, Commissario straordinario del Comune di Altamura, il neo eletto sindaco di Altamura, Vitantonio Petronella, e il primo cittadino di Acquaviva delle Fonti (Bari) Davide Carlucci e una delegazione delle associazioni di Lanciano.

Il sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, con il gonfalone della città, medaglia d'Argento al Merito Civile , ha preso parte ad Altamura, in provincia di Bari, alla manifestazione organizzata dall'associazione "Martiri 1799 - Città di Altamura" durante la quale sono stati commemorati i caduti della resistenza del 10 maggio 1799, quando la città aderì alla Repubblica partenopea, movimento popolare che rovesciò la monarchia, attuando anche in Italia gli ideali della Rivoluzione francese. Ma quella libertà fu stroncata con una strage. Una pagina storica che valse ad Altamura l'appellativo di "Leonessa di Puglia" per il coraggio e gli ideali, però repressi nel sangue.

Alla ricorrenza, presenti Maria Rita Iaculli, Commissario straordinario del Comune di Altamura, il neo eletto sindaco di Altamura, Vitantonio Petronella, e il primo cittadino di Acquaviva delle Fonti (Bari) Davide Carlucci e una delegazione delle associazioni di Lanciano. Una partecipazione che ha voluto essere una testimonianza per ricordare che anche i loro territori, che furono interessati da atti di eroismo di concittadini che diedero la vita contro la tirannia.

A Fossacesia, lo scorso anno, in un evento di cui fu promotore lo storico Mario Salvitti, insieme al giornale La Voce, si tenne una manifestazione per ricordare la Rivolta del Grano, che interessò Fossacesia e Lanciano, e alla quale prese parte una delegazione dell’associazione Martiri 1799 - Città di Altamura.

“E’ stata una cerimonia molto particolare e sentita, in cui sono stati ribaditi i valori della libertà – sottolinea il sindaco Enrico Di Giuseppantonio -. E’ importante che il sacrificio di quella gente, animata dal desiderio di conquistare l’indipendenza, nonostante il passare degli anni, venga trasmesso ai giovani. E’ fondamentale per far comprendere loro quanto sia stato lungo e faticoso il cammino verso la democrazia, conquistata con un prezzo alto in termini di vite. Faccio i miei complimenti ed esprimo la mia gratitudine all’associazione "Martiri 1799 - Città di Altamura" per tenere viva la memoria su quella pagina di storia e li ringrazio per averci coinvolti in una giornata davvero speciale”.