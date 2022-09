Sanità Abruzzo, Verì, 21 milioni per gli ospedali dell'Aquila e Chieti

Sottoscritta la convenzione con il Ministero della Salute

E’ stata sottoscritta, da parte della Regione, la convenzione con il Ministero della Salute per l’erogazione di un finanziamento complessivo di oltre 21 milioni di euro per la riparazione e l’adeguamento sismico di alcuni edifici dell’ospedale dell’Aquila e per la messa a norma del sistema antincendio dell’ospedale di Chieti. Lo comunica l’assessore regionale alla Salute, Nicoletta Verì.

Il documento è stato ora trasmesso al Ministero per la conclusione del procedimento, sulla base dello schema approvato dalla giunta il mese scorso. Nel dettaglio, al progetto del San Salvatore andranno 14 milioni, mentre a quello per il Santissima Annunziata verranno destinati 7 milioni e 200mila euro. “Con la sottoscrizione dell’atto da parte del presidente Marco Marsilio – spiega la Verì – potranno essere avviate le procedure per interventi fondamentali. Come stazioni appaltanti vengono individuate le Asl, che dovranno tempestivamente predisporre gli elaborati progettuali e far partire le gare. Ogni passaggio sarà condiviso con la Regione e il Ministero, così da concludere opere strategiche e indifferibili in tempi ragionevoli”.