Teramo, si conclude il terzo Forum del Gran Sasso, presente il premier Conte che ha incontrato il Commissario Legnini

Legnini: piena sintonia con il Presidente sui grandi temi della ricostruzione e sugli obiettivi e strumenti per realizzarli.

"Si è concluso oggi a Teramo il Terzo Forum Internazionale del GranSasso: tre giorni di proficui incontri e dibattiti su “Investire per costruire”, suggellata dalla presenza e dall’intervento del Presidente del Consiglio Conte." Così il Commissario straordinario per a Ricostruzione Giovanni Legnini che ha preso parte al Forum organizzato dall'Università di Teramo per poi incontrare il presidente del Consiglio. "E’ stata un’occasione importante per la rilevanza dei temi legati al ruolo della scienza e della tecnica nel processo di rilancio del Paese dopo la gravissima crisi indotta dalla pandemia. - prosegue - Gli incontri che ne sono seguiti hanno consentito di registrare nuovamente la piena sintonia con il Presidente sui grandi temi della ricostruzione e sugli obiettivi e strumenti per realizzarli, a partire dall’utilizzo dei fondi del RecoveryFund per la sicurezza e la prevenzione sismica e per nuovi investimenti sostenibili. Dopo i recenti provvedimenti del Governo sul sisma e la svolta prodotta sulla semplificazione,- continua Legnini - ci attendiamo, con la conversione del decreto di agosto che da lunedì sarà in aula al Senato dopo il positivo esame in Commissione, gli annunciati essenziali interventi sulla stabilizzazione e il rafforzamento del personale tecnico e amministrativo. La prossima legge di bilancio dovrà infine dare risposta al terzo pilastro del processo ricostruttivo: quello dello sviluppo e del rilancio economico dei territori colpiti dal sisma".