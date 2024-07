Pescara, la polizia arresta un 50enne trovato con 132 kg di droga

La droga, del valore di 400 mila euro, era nascosta in borsoni e un trolley

La squadra mobile della questura di Pescara ha arrestato un uomo di 50 anni, residente in provincia di Pescara, trovandolo in possesso di 130 chili di hashish suddivisi in 1379 panetti e due chili di marijuana in otto buste da 250 grammi ciascuna, per un valore complessivo di circa 400 mila euro.

L'operazione, disposta dal Questore Carlo Solimene, è scaturita dai sospetti degli investigatori sul tenore di vita del 50enne, che non corrispondeva alle sue dichiarazioni dei redditi. Nonostante risultasse formalmente un professionista, non svolgeva alcuna attività lavorativa. Auto di lusso e uno stile di vita elevato avevano sollevato dubbi sulle sue fonti di reddito, suggerendo il coinvolgimento in attività illecite.

Durante la perquisizione, sono stati rinvenuti sei borsoni neri in tela e un trolley contenenti la sostanza stupefacente, che si presume fosse destinata alla vendita al dettaglio. L'uomo, ora a disposizione della procura della Repubblica, è stato portato in carcere.

Da gennaio ad oggi la Squadra Mobile, nell’ambito della provincia, ha sequestrato complessivamente Kg. 160 di sostanze stupefacenti con 10 arresti.