Sociale: Il presidente della Regione Abruzzo Marsilio incontra il ministro Locatelli

“L’Abruzzo non ha mai avuto tanta attenzione, quanto in questo periodo, dal governo nazionale. La presenza del Ministro Locatelli in un giorno simbolico come questo, la vigilia dell’anniversario del sisma del 2009, è particolarmente importante e apprezzata”. Lo ha detto il presidente Marco Marsilio, nel corso di un incontro privato che ha avuto, oggi pomeriggio, a palazzo Silone, con il ministro per le disabilità Alessandra Locatelli, prima di partecipare al tavolo tecnico sulla terapia intensiva pediatrica.

Presenti anche gli assessori Nicoletta Verì e Pietro Quaresimale. “Noi – ha aggiunto il Presidente - possiamo rivendicare, come abbiamo fatto pochi giorni fa quando abbiamo presentato i rapporto sui 4 anni di mandato, che abbiamo un nuovo piano triennale per il sociale che triplica i fondi precedentemente a disposizione che sono oggi di 450 milioni, come su alcune fragilità che prima erano praticamente dimenticate e che non avevano alcun centro accreditato come per l’autismo o per le dipendenze patologiche (oggi abbiamo 17-18 centri già accreditati e altri in corso di accreditamento o di autorizzazione). Siamo la regione che nel bilancio regionale ha azzerato l’Irap per le OnLus lasciando disponibilità finanziarie nelle casse di queste benemerite associazioni. E’ stato anche questo il nostro piccolo gesto per sostenere il volontariato, il sociale e l’impresa sociale: cioè quelli che si dedicano ad alleviare la vita dei più sofferenti e delle persone più bisognose”. Il ministro ha sottolineato come in Abruzzo abbia incontrato tante realtà, associazioni, enti del terzo settore di grande valore che lavorano con le istituzioni sia livello locale sia regionale. Una grande forza che deve essere coltivata.