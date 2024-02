Lanciano, inaugurato il Comitato elettorale di Paolo Bomba, candidato di Fratelli d'Italia al Consiglio Regionale a sostegno di Marco Marsilio

Inaugurata la sede elettorale, in corso Trento e Trieste, alla presenza del Senatore Etel Sigismondi, dei componenti del circolo di Lanciano, di amici e simpatizzanti giunti numerosi

È stato inaugurato stamane a Lanciano, alla presenza del Senatore Etelwardo Sigismondi e di una folla di amici e sostenitori, il Comitato elettorale di Paolo Bomba, candidato di Fratelli d’Italia alle elezioni regionali del 10 marzo 2024 a sostegno del candidato presidente del Centrodestra e Governatore uscente Marco Marsilio.

Paolo Bomba, 61 anni, geometra e libero professionista, sposato e con due figli, ha una lunga esperienza amministrativa e politica, infatti dal 2006 ha scelto di mettersi al servizio della sua città, Lanciano e di tutto il territorio. È stato vicesindaco e poi consigliere comunale di opposizione nel Comune di Lanciano ed è tuttora assessore nella giunta guidata dal sindaco Filippo Paolini, con delega all’Assetto del Territorio, Mobilità e Traffico.

“Ho scelto di candidarmi al Consiglio Regionale dell’Abruzzo perché voglio portare la mia esperienza e perché voglio ridare al mio territorio una rappresentanza in Regione che manca da anni. Portando la voce e le istanze di imprese, famiglie, realtà associative. Lo faccio nella lista di Fratelli d’Italia e al fianco del Presidente Marsilio. “ Ha detto Paolo Bomba che ha accennato alcuni dei temi che vuole portare avanti.

𝐈𝐥 𝐓𝐮𝐫𝐢𝐬𝐦𝐨: “è necessario investire in maniera ancora più coraggiosa. Valorizzando i nostri beni culturali e i servizi turistici, a partire da un sempre più efficiente sistema di trasporto ferroviario. E puntando sulle eccellenze enogastronomiche del nostro territorio come l’olio d’oliva e il vino”

𝐋𝐨 𝐒𝐯𝐢𝐥𝐮𝐩𝐩𝐨 𝐢𝐧𝐟𝐫𝐚𝐬𝐭𝐫𝐮𝐭𝐭𝐮𝐫𝐚𝐥𝐞: “penso, ad esempio, alla realizzazione prossima della tratta Roma-Pescara, parte di un piano industriale di RFI da oltre 11,5 miliardi di investimenti complessivi in Abruzzo. E poi il mare, avere un collegamento efficiente con il porto di Napoli, necessario per rendere più competitive le produzioni del Polo Industriale aprendole alla Costa Tirrenica”.

𝐋’𝐀𝐠𝐫𝐢𝐜𝐨𝐥𝐭𝐮𝐫𝐚: “pieno sostegno alle cooperative vitivinicole che hanno saputo rivalutare il prodotto abruzzese. Nella prossima consiliatura dovremo lavorare per aprire queste aziende sempre di più anche ai mercati internazionali, aiutandole e affiancandole nell’individuare nuove opportunità di sviluppo qui ed oltre i nostri confini. “

“C’è bisogno di cura, ascolto, attenzione e lavoro”. ha detto Bomba che ha ringraziato tutti i componenti della sezione di Lanciano di Fratelli d’Italia che si sono trovati coesi intorno al suo nome.

“Paolo Bomba è la nostra testa di serie ha detto il Senatore Etelwardo Sigismondi , un uomo che mi preme in questa occasione ringraziare per il suo impegno politico e amministrativo nella sua città, la sua amata Lanciano, ma anche per il suo contributo determinante per la nascita di Fratelli d’Italia a Lanciano in tempi in cui il nostro partito non aveva i numeri di oggi. Grazie alla sua dedizione, alla sua serietà, al suo impegno, ha dato credibilità a Fratelli d'Italia facendo aumentare il numero dei nostri sostenitori in questo territorio ed ora metterà le sue competenze a disposizione di tutta la Regione con il nostro presidente Marco Marsilio"