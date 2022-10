Lancianofiera accende la città Investimenti green, ricerca di nuovi soci, competitività

Il progetto di mandato del CdA e del neo presidente Donato Di Campli

“Lancianofiera deve guardare al futuro, alla sostenibilità, alla ricerca di nuovi soci che sostengano e

condividano un progetto di rilancio non più rinviabile. Ringrazio il sindaco di Lanciano e tutti coloro

che mi hanno dato fiducia e sostegno. Apprezzo il lavoro sin qui svolto da chi mi ha preceduto; i conti

sono in ordine, ma dobbiamo fare di più e sempre meglio. L’ente Fiera deve tornare a giocare un ruolo

da protagonista in ambito regionale e per il centro sud Italia. Per questo, a mio avviso, vanno sostenuti

gli investimenti che innanzitutto dovranno servire per ammodernare e sistemare l’intera area del polo

fieristico, a partire dai padiglioni che necessitano di interventi urgenti di riqualificazione. Inoltre

Lancianofiera dovrà aprirsi al mondo e, posta la centralità della storica Fiera dell’Agricoltura, dovrà

ampliare gli orizzonti guardando anche ad altre manifestazioni. Per decollare, il polo fieristico

d’Abruzzo dovrà vivere 365 giorni all’anno e prefiggersi traguardi sempre più competitivi anche

costruendo sinergie con le principali società fieristiche italiane”.



Così il presidente di Lancianofiera Donato Di Campli ha aperto il suo intervento nel corso dell’incontro

con la stampa di sabato 15 ottobre a Lanciano. L’avvocato lancianese, procuratore sportivo e

imprenditore, scelto fra 21 candidati, è stato nominato lunedì 10 ottobre, dal Consiglio di

Amministrazione dell’ente fiera e indicato, come da Statuto, dal CdA “tra i propri membri, su indicazione

del Comune di Lanciano”.

Di Campli guiderà il Polo Fieristico d’Abruzzo per il triennio 2022 – 2025.

Il presidente Donato Di Campli ha, quindi, illustrato il suo programma, descrivendo l’attuale situazione.

LA FOTOGRAFIA ATTUALE - Lancianofiera può contare su: 3 Padiglioni, 1 Sala convegni da 100

posti; 1 Sala studi da 50 posti; un’area espositiva coperta di 8.500 mq; un’area espositiva scoperta di

20.000 mq.

“Si tratta di spazi enormi, nel cuore della città che necessitano di interventi radicali di ristrutturazione –

ha aggiunto Di Campli - Da una prima stima il costo per sistemare due padiglioni e parte dell’area

esterna si aggira intorno ai 4 milioni di euro. Un investimento consistente ma fondamentale se vogliano

tornare a dare centralità alla fiera”.

I nostri obiettivi

UNA METAMORFOSI VIRTUOSA - “La transizione energetica è oggi un tema chiave. Il costo enorme

delle materie prime e la produzione di energia verde sono ormai su ogni tavolo decisionale. A

Lancianofiera vogliamo fare lo stesso. È allo studio un progetto che permetterà di coprire i tetti e parte

dell’area esterna con pannelli fotovoltaici, per circa 15000 mq di superficie complessiva. Una volta

completato l’investimento – ha spiegato il presidente Di Campli - Lancianofiera non solo sarà in grado

di essere autosufficiente sotto l’aspetto energetico ma potrà anche attivare un circolo virtuoso che le

permetterà di fare nuovi investimenti grazie all’energia pulita prodotta ed immessa nella rete. Inoltre,

grazie ai nuovi bandi per la costituzione di comunità energetiche, parte dell’energia prodotta dal polo

fieristico sarà restituita alla città. E ancora, nel quartiere Iconicella, nell’area antistante uno degli ingressi

del polo fieristico, sarà realizzato un eco-parco che sarà un ulteriore biglietto da visita per Lancianofiera

oltre che luogo di aggregazione per bambini e famiglie della zona”.

Come finanzieremo questi investimenti e cosa faremo nell’immediato.

IL PALA FIERA D’INVERNO - “Da decenni il polo fieristico non riceve finanziamenti adeguati è per

questo che, qualora non vi fossero sostegni da parte degli attori istituzionali, saremmo pronti anche a fare

debito buono. Un’ipotesi che percorreremo, ovviamente, qualora si rendesse necessario e con le dovute

garanzie – ha spiegato Di Campli – Per questo, poiché ad oggi, i padiglioni del polo fieristico non sono

in grado di ospitare eventi, in particolare nei mesi più freddi (tra le criticità infiltrazioni dai tetti; costi

di riscaldamento; presenza di aree inagibili; …); abbiamo pensato di collocare un Pala Fiera d’Inverno

nel cuore di Lanciano, proprio nel luogo in cui storicamente si svolgevano le fiere. La struttura

temporanea, e, dunque, provvisoria, sarà montata al Parco Villa delle Rose e potrà ospitare eventi di

ogni genere, dalle mostre mercato, ai meeting, ai concerti, agli eventi sportivi. Il Pala Fiera, che verrà

rimosso in primavera, potrà ospitare fino a 3.000 mila persone e, attraverso convenzioni, potrà essere

utilizzato da enti pubblici, imprese, realtà produttive, associazioni. Lancianofiera, dunque, potrà

lavorare tutto l’anno e in inverno, in attesa della riqualificazione dei padiglioni, continuerà dunque a

vivere di eventi”.

TRANSIZIONE ENERGETICA E RICERCA DI NUOVI SOCI - “Attraverso progetti che guardano

alla sostenibilità e alle energie alternative e accostando alle manifestazioni fieristiche anche altre attività;

cercheremo di consolidare e far crescere Lancianofiera– ha concluso Di Campli - Per farlo dobbiamo

aprirci al territorio, dialogare da un lato con gli attori istituzionali e dall’altro con il mondo produttivo e

delle imprese. Credo sia arrivato il momento di pensare al polo fieristico regionale come una risorsa al

servizio di tutti. Insieme al CdA lavoreremo per far crescere questa grande famiglia, aprendo a nuovi

soci, io ci metterò tutto il mio entusiasmo e le mie competenze”.

LE FIERE PROGRAMMATE PER IL 2023 - L’inserimento delle manifestazioni fieristiche nel

calendario annuale regionale è legato ad una tempistica precisa che comporta la programmazione degli

eventi nel corso dell’annualità precedente, pertanto per il 2023 restano confermati i quattro appuntamenti

tradizionali, ma sarà valutata la possibilità di organizzare ulteriori fiere nel settore dell’agroalimentare:

ABITARE OGGI | 3, 4 e 5 Marzo 2023

FIERA NAZIONALE DELL’AGRICOLTURA | 14 – 15 e 16 aprile 2023

AGROALIMENTA | 24 – 25 – 26 Novembre 2023

PROGRESS |Autunno 2023