Rifiuti, Nicola Campitelli: adottate le prime linee guida per la Tariffazione Puntuale, paghi per quello che conferisci

"Con la Giunta di oggi, l’Abruzzo compie un altro passo importante nella 𝐫𝐢𝐯𝐨𝐥𝐮𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐚𝐦𝐛𝐢𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥𝐞. Oggi abbiamo adottato le Prime 𝐋𝐢𝐧𝐞𝐞 𝐆𝐮𝐢𝐝𝐚 che favoriscono l’avvio della 𝐓𝐚𝐫𝐢𝐟𝐟𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐏𝐮𝐧𝐭𝐮𝐚𝐥𝐞 nella Regione Abruzzo - dichiara l'assessore regionale ai rifiuti, Nicola Campitelli -. Le Linee Guida, redatte anche sulla base di importanti esperienze nazionali condivise in Europa, si propongono di stimolare l’avvio in Regione Abruzzo di progetti di tariffazione puntuale".

"L'adozione di questa tariffa, commisurata alla quantità di rifiuti prodotti e conferiti al servizio pubblico, costituisce dunque uno strumento di responsabilizzazione rispetto alla più oculata e attenta gestione dei rifiuti in quanto tutti i soggetti interessati (Ente locale, soggetto gestore e utenze) sono pienamente coinvolti, anche economicamente, per fornire adeguate risposte alle problematiche connesse alla produzione dei rifiuti. La tariffa puntuale - sottolinea Campitelli - rappresenta inoltre un proficuo strumento per sostenere 𝐥’𝐞𝐜𝐨𝐧𝐨𝐦𝐢𝐚 𝐜𝐢𝐫𝐜𝐨𝐥𝐚𝐫𝐞 e garantire 𝐥’𝐞𝐪𝐮𝐢𝐭à 𝐟𝐢𝐬𝐜𝐚𝐥𝐞 nell'attribuzione dei costi del servizio ai cittadini".