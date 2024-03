Lanciano, giovane donna trovata cadavere in un’abitazione in centro

Sarà l’autopsia a chiarire le cause del decesso

Dramma a Lanciano dove una ragazza di 28 anni, M.C., è stata trovata priva di vita nell' appartamento dove viveva, in centro. Il decesso sarebbe avvenuto nel primo pomeriggio.

Sul posto i sanitari del 118 allertati dal proprietario di casa che avrebbe fatto la triste scoperta, ma non è stato possibile fare nulla se non constatare il decesso della giovane e chiedere l’intervento della Polizia che è giunta sul luogo della tragedia con l’ausilio degli uomini della scientifica. Sconosciute le cause della morte ma sembra che non si sia trattato di morte violenta.

La salma è stata trasferita all'obitorio dell'ospedale di Chieti per l'esame autoptico.