Quattro incidenti stradali oggi nel teramano con feriti, al lavoro 118 e vigili del fuoco

Gli incidenti sono avvenuti a Giulianova Roseto degli Abruzzi e Alba Adriatica

Quattro diversi incidenti stradali hanno impegnato nella gionata di oggi i vigili del fuoco del Comando di Teramo e dei distaccamenti di Roseto degli Abruzzi e Nereto.



Due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto sulla statale 16 nel comune di Giulianova. Nello scontro frontale tra una Fiat Panda e una Ford Fiesta i due conducenti, un ragazzo ed una donna, hanno subito ferite e sono stati trasportati in ospedale dai sanitari del 118. Sul posto i vigili del fuoco di Roseto degli Abruzzi.





Sempre durate la mattina una squadra del Comando di Teramo si è recata a Cologna di Roseto degli Abruzzi per un incidente stradale avvenuto sulla SS16, nella zona del Borsacchio. Una donna di mezza età, alla guida di una Hyundai i10, è stata trasportata in ospedale dopo che con la sua auto è terminata fuori strada ed ha centrato frontalmente un albero sulla banchina stradale.





Nel pomeriggio una squadra di pompieri di Roseto degli Abruzzi è intervenuta sull'autostrada A14, sulla carreggiata Nord, a circa 800 metri dall'uscita del casello di Roseto degli Abruzzi, a seguito di un incidente stradale tra due mezzi pesanti. Nonostante la violenza dell'impatto tra i due mezzi, i conducenti sono rimasti illesi.



Sempre nel pomeriggio i vigili e fuoco di Nereto sono intervenuti in via Abruzzo, ad Alba Adriatica, dove un furgone con alla guida un giovane si è incastrato nel sottopasso ferroviario. I vigili del fuoco, intervenuti anche con l'ausilio dell'autogru inviata sul posto dal Comando di Teramo, sono riusciti a rimuovere il mezzo gravemente danneggiato. Il conducente è stato trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso.