L’Aquila: ultima tappa del giro d’Abruzzo scortato dalla Polizia di Stato. Parola d’ordine “sicurezza”.

Si è concluso il 12 aprile scorso, con l’arrivo presso la Villa Comunale di L’Aquila, il Giro d’Abruzzo, la prestigiosa competizione ciclistica internazionale a tappe per professionisti, organizzata da RCS Sport, che negli ultimi quattro giorni ha attraversato tutte e quattro le provincie abruzzesi, con al fianco la Polizia di Stato.

La sicurezza dei ciclisti è stata garantita dalla scorta della Polizia Stradale, con 18 motociclisti selezionati tra i migliori professionisti del Compartimento Polizia Stradale “Abruzzo e Molise”, al comando di Alessandro SANTORO, Commissario Capo in servizio allo stesso Compartimento, che hanno seguito la manifestazione lungo i circa 700 km di percorso. con il compito di garantire lo svolgimento della gara in massima sicurezza anche per il folto pubblico di tifosi ed appassionati.

La sicurezza stradale è stato il tema che la Polizia Stradale ha voluto diffondere durante la manifestazione, anche e soprattutto con incontri dedicati ad adulti e bambini, al termine di ogni tappa.

Obiettivo dimezzare entro il 2030 e azzerare entro il 2050 gli incidenti stradali.