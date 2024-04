Intensificati i controlli della Polizia di Stato a Pescara: sequestrate sostanze stupefacenti, denunce per diversi reati

Sono state anche segnalate cinque persone all’Autorità Amministrativa per l’assunzione di sostanze stupefacenti

Continuano incessantemente le attività di controllo del territorio svolte dalla Polizia di Stato. A Pescara, nella giornata di ieri, pattuglie della Questura e del Reparto Prevenzione Crimine Abruzzo, con il contributo della Squadra Cinofili, sono state impegnate nel contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti e del crimine diffuso. Tale servizio straordinario è stato svolto in supporto alle quotidiane attività di controllo del territorio della Squadra Volante. Sono state segnalate cinque persone all’Autorità Amministrativa per l’assunzione di sostanze stupefacenti e, nel contempo, sono state sequestrate svariate dosi di hashish, marijuana e cocaina. Le persone trovate in possesso della droga sono state prevalentemente rintracciate in centro citta.

In particolare, nelle aree verdi sono stati trovati diversi frammenti di sostanza stupefacente del tipo hashish, evidentemente pronta per lo smercio e la vendita, che è stata così sottratta al mercato e sequestrata per la distruzione. In tale ambito, un 22enne è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di hashish: a seguito di un controllo in C.so Vittorio Emanuele II°, il 22enne è risultato in possesso di circa 6 grammi di hashish e di un bilancino di precisione. Le pattuglie, inoltre, hanno intercettato e condotto presso gli uffici della Questura un cittadino tunisino sprovvisto del permesso di soggiorno e gravato da numerosi precedenti che, ubriaco, aveva minacciato una dipendente di un bar per poi inveire contro gli agenti intervenuti. Il cittadino straniero è stato denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale e posto a disposizione dell’Ufficio Immigrazione per il suo accompagnamento presso il centro per i rimpatri di Roma da dove verrà rimpatriato nel suo paese di origine.

I controlli svolti dalla Squadra Volante hanno permesso di rintracciare, in via Muzii, un 39enne in possesso di arnesi idonei allo scasso, probabilmente riuscendo a fermarlo prima che potesse commettere dei furti. L’uomo, con precedenti di polizia a carico per reati contro il patrimonio, è stato intercettato la notte scorsa: gli agenti hanno notato la sua presenza mentre si aggirava tra le attività commerciali e lo hanno subito bloccato e identificato. E’ apparso da subito nervoso e non è riuscito a fornire una valida giustificazione circa la sua presenza in quella zona; perquisito, è stato trovato in possesso di un grosso cacciavite che è stato sequestrato. Il 39enne è stato quindi denunciato per possesso di arnesi atti allo scasso. I controlli effettuati nella sola giornata di ieri, da parte di personale della Polizia di Stato, hanno permesso l’identificazione di 174 persone ed il controllo di 90 autoveicoli.