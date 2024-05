L’operaio sarebbe caduto da una scala. Sulla dinamica dell’incidente indagano i carabinieri

Infortunio sul lavoro a Mozzagrogna, in provincia di Chieti, nell'azienda Pugliese industria Meccanica, che produce pale eloiche. Un'operaio di 21anni di Monteodorisio è caduto da una scala restando ferito gravemente. È stato soccorso e trasporto in eliambulanza all'ospedale di Pescara per politrauma. Sul posto la stazione di Fossacesia e gli ispettori ASL.