Vincenzo D'Incecco (Lega Abruzzo): “Dalla parte degli agricoltori per rivendicare il loro diritto a lavorare”

Il capogruppo della Lega in Regione Abruzzo, presente in questi giorni alle manifestazioni di protesta contro le decisioni dell'Unione Europea.

"Sempre dalla parte dei nostri agricoltori per rivendicare il loro diritto a lavorare, senza le follie di questa Europa matrigna". Così Vincenzo D'Incecco, capogruppo della Lega in Regione Abruzzo, presente in questi giorni alle manifestazioni di protesta contro le decisioni dell'Unione Europea."

"Ieri mattina, ha sfilato insieme a loro per le vie di Pescara, partendo dall'ex Cofa per arrivare in piazza Unione. "Si è giunti a questa situazione - sottolinea - a causa di politiche agricole sbagliate da parte dell'Europa, che hanno raggiunto il culmine con la promozione della carne sintetica, delle farine alimentari a base di insetti, di scelte green imposte al sistema produttivo, che stanno rendendo di fatto antieconomica l’attività degli agricoltori, che meritano ascolto e rispetto. La Lega è al loro fianco nella battaglia che stanno conducendo. In Europa serve subito una inversione di rotta".