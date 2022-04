L'Onorevole Lorenzo Cesa, nel pomeriggio ha inaugurato la nuova sede provinciale del partito.

"Noi dell'UDC abbiamo sostenuto e continuiamo a sostenere Marco Marsilio in Regione. Allo stesso tempo, però, chiediamo al presidente della Regione Abruzzo di non trascurare ciò che l'UDC rappresenta in questa regione con le sue idee, i suoi valori, la sua storia politica".

Lo afferma il segretario nazionale UDC, Onorevole Lorenzo Cesa, che nel pomeriggio si è recato a Teramo dove ha inaugurato la nuova sede provinciale del partito, alla presenza fra gli altri, del segretario regionale Enrico Di Giuseppantonio, del coordinatore provinciale dell'Udc Teramo, Onorevole Dante D'Elpidio, dei coordinatori provinciali Andrea Buracchio (Chieti); Andrea Colalongo (Pescara); Carlo Giolitto (L'Aquila), dirigenti e amministratori locali.

"A L'Aquila - continua Cesa - appoggeremo l'attuale Sindaco, Pierluigi Biondi, che ha lavorato bene per l'Amministrazione e riconoscendoci pienamente nel suo programma di governo della città", conclude Cesa.