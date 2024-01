San Giovanni Teatino, Federico Di Palma lascia la Lega

“Da oggi mi ritengo un semplice elettore”

" "La LEGA “ non mi rappresenta più." Esordisce così la nota di Federico Di Palma, in cui, uno dei primi ad aver creduto in Abruzzo, tanti anni fa, a quel progetto politico e ad aver ricoperto ruoli di spessore, ora annuncia il suo addio al partito di Salvini.

"Dopo una attenta e dolorosa riflessione ho deciso di lasciare la “LEGA “.

Perché dolorosa? in Abruzzo sono stato insieme con Peppe Bellachioma uno dei primi dal lontano 2014/2015 ad aderire al progetto NOI CON SALVINI “ ricoprendo negli anni importanti ruoli all’interno del partito, primo coordinatore per la provincia di Chieti, Vice Coordinatore Regionale.

Sono stati anni difficili pieni di sacrifici ma anche ricchi di soddisfazioni, vedi risultato Regionali 2019, dove la LEGA ha ottenuto il 27,53%, percentuale impensabile per il nostro territorio.

Dopo questo clamoroso risultato, che inizialmente era solo un sogno, è cominciato per la LEGA un lungo percorso di involuzione dovuto all’incapacità di gestire il partito politicamente ed amministrativamente.

Sarò sempre grato a Matteo Salvini per avermi regalato quest’avventura, ringrazio tutte le persone incontrate e quelle con cui ho avuto modo di collaborare in questi anni.

Da oggi mi ritengo un semplice elettore, sempre disponibile verso problematiche che possono interessare i cittadini." Conclude Federico Di Palma