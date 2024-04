08/04/2024 - Redazione AbruzzoinVideo

“Per la Lega gli obiettivi prioritari in questo momento sono mettere in campo la migliore compagine di governo possibile che rispecchi le competenze, la storia, l‘affidabilità e l’equilibrio politico delle forze in campo e un centrodestra forte e compatto, per fare il bene dell’Abruzzo che si aspetta tanto da questo secondo storico mandato”.