Sara Marcozzi replica a Verì: "Abruzzo ultima"

"L'assessore leghista Verì tenta sollevare la sua persona dalle evidenti responsabilità sulla mancata abolizione del Superticket. Dichiara che il ritardo sarebbe da attribuire al fatto che Regione Abruzzo sia in piano di rientro, eppure altre regioni nelle stesse condizioni lo hanno già abolito.

Dichiara che il Ministero non avrebbe convocato il tavolo dedicato, eppure sono solo tre le regioni italiane a non aver abolito il Superticket, tra cui l'Abruzzo". Così Sara Marcozzi, capogruppo M5S, replica alla risposta dell'assessore. "Se Regione Abruzzo non è stata convocata al tavolo di monitoraggio dedicato alla abolizione del Superticket ci può essere una sola spiegazione: l'assessore Verí non ha mai avanzato la propedeutica richiesta formale. Stanti le dichiarazioni dell'assessore mi rendo conto che quelli che prima erano dubbi sulla inadeguatezza e incuria di questa Giunta, ora sono diventate certezze." "Qui la lista delle regioni che hanno già abolito il Superticket precisa Marcozzi: - Le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e Basilicata, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna e le Province Autonome di Trento e di Bolzano avevano già eliminato completamente il Superticket o adottato provvedimenti per ridurre l'importo o ampliare i soggetti esenti. - Le Regioni Marche, Lazio, Veneto (dal 2020), Molise, Campania, Liguria, Piemonte hanno approvato provvedimenti usufruendo del fondo (anche ampliando le misure precedenti); - Solo le Regioni Abruzzo, Puglia, Calabria applicano il superticket pieno".