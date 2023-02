Lanciano avvia processo di transizione digitale dei servizi comunali

Il Comune frentano raggiungibile 24/7 con 1648 istanze digitali presentate e 900 SPID rilasciati negli ultimi 12 mesi.

Sono 1648 le istanze digitali presentate agli uffici del Comune di Lanciano nell’ultimo anno, il 43 per cento inoltrate dai cittadini al di fuori degli orari di apertura degli sportelli e il 15 per cento addirittura nelle giornate di sabato, domenica o nei festivi.

È solo uno dei dati del processo di transizione digitale che l’amministrazione comunale frentana ha avviato negli ultimi mesi, con l’obiettivo di ottimizzare i tempi delle procedure e ridurre le attese per i cittadini, evitando quei disagi tipici legati all’accesso fisico agli uffici: rispetto degli orari di apertura, necessità di prendere ferie o permessi, code, ricerca del parcheggio.

“I primi riscontri della digitalizzazione dei servizi – spiega l’assessore all’innovazione tecnologica Tonia Paolucci – sono molto interessanti e dimostrano che i lancianesi stanno imparando a conoscere e ad apprezzare queste nuove opportunità, che di fatto rendono gli sportelli comunali raggiungibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Gli ultimi atti organizzativi che abbiamo adottato vanno proprio nella direzione di creare un’amministrazione digitale e aperta, con il rafforzamento delle competenze dei nostri dipendenti”.

Ad oggi il Comune di Lanciano ha rilasciato 900 Spid gratuiti (le identità digitali), inviato 18mila messaggi sull’app IO, ricevuto 17mila pagamenti attraverso il portale PagoPA, oltre a migliaia di pratiche presentate e gestite sulla sezione “istanze on line” del sito istituzionale www.lanciano.eu

“Siamo solo all’inizio – continua la Paolucci – e per imprimere una ulteriore accelerata al nostro progetto è indispensabile che i cittadini collaborino con noi, dotandosi degli strumenti digitali gratuiti disponibili da tempo, alla portata di tutti, ma non sempre utilizzati e conosciuti. Mi riferisco, soprattutto allo Spid o all’app IO, che consentono di avere accesso, in ogni momento, a tutta una serie di servizi telematici della pubblica amministrazione”.

Oltre a richiedere certificati, effettuare pagamenti, gestire dal proprio smartphone un gran numero di pratiche diverse direttamente da casa, il Comune utilizzerà ad esempio l’app IO per l’invio in tempo reale ai cittadini delle ordinanze di chiusura delle scuole e di tutte le comunicazioni di interesse generale.

“Naturalmente – precisa ancora l’assessore – le modalità tradizionali non saranno dismesse e sarà fornita tutta l’assistenza necessaria a coloro che non dispongono o non sono in grado di utilizzare i supporti digitali. Il percorso, però, è tracciato ed è di sola andata verso un servizio pubblico sempre più telematico e a disposizione in ogni momento anche dei tanti nostri concittadini che, per lavoro, studio o altre ragioni, si trovano lontano da Lanciano o non hanno la possibilità di recarsi di persona negli uffici comunali”.