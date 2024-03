Il Sottosegretario all'agricoltura La Pietra a Chieti per Marsilio

03/03/2024 - Redazione AbruzzoinVideo

Il Sottosegretario alla sovranità alimentare, Sen. Patrizio La Pietra, è in visita nella provincia di Chieti per sostenere il Governatore Marco Marsilio e le candidature in Consiglio regionale di Antonio Tavani, sindaco di Fara San Martino e presidente provinciale di Fratelli d’Italia, e Carla Di Biase, capogruppo del partito nella citta di Chieti.