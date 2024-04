Forza Italia Giovani Abruzzo : Un Ponte tra Giovani e Istituzioni Locali

Forza Italia Giovani continua a svolgere un ruolo fondamentale nell'incoraggiare la partecipazione attiva dei giovani alla vita politica e sociale dei comuni.

Ogni incontro organizzato dal gruppo rappresenta un'opportunità preziosa per le ragazze e i ragazzi di crescere e confrontarsi direttamente con le sfide e le dinamiche della realtà comunale.

Le parole del coordinatore regionale di Forza Italia Giovani, Luca Conti, rispecchiano l'impegno del partito nel coinvolgere attivamente i giovani nella vita politica locale: "Siamo fieri di vedere l'entusiasmo e l'impegno dei nostri giovani nel contribuire al dibattito pubblico e nella ricerca di soluzioni per le nostre comunità."



Il coordinatore provinciale di Forza Italia Giovani Ch, Mauro Mammarella, sottolinea l'importanza degli incontri con i sindaci locali: "Gli scambi costruttivi con i primi cittadini rappresentano un'opportunità unica per i giovani di esprimere le proprie idee e di contribuire concretamente alla crescita e al benessere dei nostri territori."





I sindaci hanno accolto con favore l'iniziativa di Forza Italia Giovani, esprimendo apprezzamento per l'interesse e l'impegno dei giovani nel contribuire al dibattito pubblico. Durante gli incontri, i primi cittadini hanno condiviso critiche costruttive e proposte concrete su una vasta gamma di temi, tra cui emergenze, bilancio, lavori pubblici e rapporti con le istituzioni.



Attraverso un questionario somministrato ai sindaci, sono emerse istanze e suggerimenti che verranno attentamente considerati dai rappresentanti regionali e nazionali di Forza Italia Giovani. L'obiettivo è quello di tradurre le esigenze e le aspirazioni delle comunità locali in proposte concrete e iniziative politiche a livello regionale e nazionale.



Oltre alla dimensione politica, ogni incontro è un'occasione per rinsaldare i legami di amicizia e solidarietà tra i giovani e le istituzioni locali. La convivialità e lo spirito collaborativo che caratterizzano questi momenti contribuiscono a creare una cultura di dialogo e partecipazione attiva, fondamentale per la costruzione di una società inclusiva e dinamica.