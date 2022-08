Elezioni Politiche, parte da Chieti il tour elettorale del leader del M5S Giuseppe Conte

Il coordinatore regionale Gianluca Castaldi: "Inizia la nostra azione politica nelle piazze abruzzesi"

Parte dell'Abruzzo e da Chieti il tour elettorale del leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, che il 31 Agosto sarà in piazza Gian Battista Vico, ad annunciarlo è il coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle, Gianluca Castaldi.

"Sono consapevole di poter contare su un rinnovato entusiasmo di iscritti e simpatizzanti abruzzesi pronti a sostenere il Presidente, il Movimento ed i nostri candidati, candidati che si presenteranno in una conferenza stampa in Piazza Unione a Pescara, nel piazzale dinanzi al palazzo della Regione Abruzzo, Lunedì 29 Agosto, alle ore 11." Così Castaldi nell'annunciare l'inizio dell'azione politica del Movimento proprio dalle piazze abruzzesi per le elezioni politiche del 25 Settembre 2022.

"Vogliamo essere i propugnatori di un’autentica e genuina proposta politica per migliorare la società, realizzare una vera e autentica transizione ecologica e un governo politico con un progetto serio ed indirizzi economici e sociali ben precisi" ll bipolarismo odierno è proprio questo: chi sta davvero dalla parte dell’ambiente e della transizione e chi lo fa solo a parole" Continua Castaldi.

"Con orgoglio rivendichiamo di essere la forza politica che per impegni assunti nel 2018, al di là della voluta confusione mediatica, ha realizzato gran parte di quanto promesso ai cittadini: anticorruzione, dignità, superbonus, taglio dei parlamentari e dei vitalizi, salvaguardia economica degli ultimi e tanto, tanto altro". Ad oggi, il più ampio programma riformatore mai realizzato in Italia". Conclude il coordinatore regionale pentastellato.