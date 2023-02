Corsa alla segreteria Pd, Buttari: In Provincia di Chieti già evidente tendenza a favore del candidato Stefano Bonaccini

Bonaccini raccoglie un consenso pari al 66,8% dei voti degli iscritti, seguito da Elly Shlain con il 26%.

"Dopo il primo fine settima dei congressi di circolo per l'elezione del segretario nazionale del Partito Democratico, già è evidente, in Provincia di Chieti, una tendenza a favore del candidato Stefano Bonaccini, che raccoglie un consenso pari al 66,8% dei voti degli iscritti, seguito da Elly Shlain con il 26%, Gianni Cuperlo con il 6,3% e Paola De Micheli 0,9%" a dichiararlo la delegata provinciale della mozione Bonaccini in Provincia di Chieti, Francesca Buttari.

"il dato", continua Buttari, "sebbene sia il precipitato solo di 6 congressi realizzati ci consente di essere molto fiduciosi, essendo andati al voto due grandi centri della Provincia, Francavilla e Lanciano, insieme a Cupello, Lentella, Bomba e Paglieta" "Siamo molto soddisfatti della risposta dei nostri iscritti alla proposta della mozione di Stefano Bonaccini e fiduciosi del largo consenso che potrà raccogliere nella nostra Provincia" conclude Buttari.