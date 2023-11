Congressi Provinciali di Fratelli d'Italia a Pescara e Teramo

"Con emozione esprimo tutto il mio orgoglio per questa nuova elezione a presidente del coordinamento provinciale di Pescara, e per le lusinghiere parole spese nei miei confronti da tutta la classe dirigente di Fratelli d'Italia, piene di riconoscimento per il valore del lavoro fin qui svolto. Parole che sono per me uno stimolo ulteriore a fare sempre meglio e completare quella progettualità iniziata cinque anni fa e che nel prossimo futuro vedrà la federazione di Pescara affermarsi ancora per numeri e risultati". E' quanto ha affermato Stefano Cardelli, riconfermato, questo pomeriggio, presidente del coordinamento provinciale di Pescara, tramite votazione di tutti gli iscritti. "Tra gli obiettivi del prossimo futuro - ha dichiarato - sicuramente c'è l'intensificazione della nostra presenza in tutti i 46 comuni, a partire dal circolo intercomunale della Valle della Nora, anche grazie al forte interesse manifestato da alcuni amministratori. Sarà, inoltre, attivato un coordinamento degli amministratori locali, considerato il numero elevato degli stessi, ben 60, per ottimizzare la condivisione e la realizzazione delle attività. Si ricomincia da domani, su tutti i territori della provincia, anche e soprattutto in vista dei prossimi appuntamenti elettorali delle amministrative, delle regionali e delle europee".

Grande riconferma anche per Marilena Rossi, presidente del coordinamento provinciale di Teramo dove il congresso si è aperto con il ricordo di Giandonato Morra. "Sarà un compito difficile per noi tutti ma siamo pronti a fare del nostro meglio affinchè da lassù, guardandoci col suo fare sornione, il nostro 'Giando' possa essere fiero di noi". Queste le parole dell'intera comunità FdI, in memoria del compianto Morra. "Il nostro partito - ha affermato Rossi, eletta per acclamazione - è il primo nello scacchiere nazionale ed è per questo che il nostro impegno deve essere degnamente proporzionale.

Nei prossimi mesi avremo diversi impegni importanti. Sin da subito le elezioni per il consiglio provinciale, per proseguire verso l'indispensabile riconferma di Marco Marsilio alla guida della Regione Abruzzo. Abbiamo la possibilità di scrivere la storia, poiché mai nessun

presidente è stato riconfermato. In cantiere c'è l'apertura di nuovi circoli e il potenziamento di quelli già esistenti. La nostra azione sarà capillare e determinante e renderà protagonisti le donne e gli uomini di Fratelli d'Italia in tutta la provincia di Teramo. 'Costruire un Futuro Solido' è il nostro proposito a lavorare instancabilmente per una provincia più forte e solidale. Possiamo costruire un futuro che onora il passato, affronta le sfide del presente e prepara il terreno per generazioni future di successo e prosperità".

"Sono contento delle due importanti riconferme alla presidenza dei due coordinamenti provinciali di Pescara e Teramo - commenta il senatore e segretario regionale, Etelwardo Sigismondi - Marilena e Stefano hanno dimostrato sul campo e nel tempo le loro capacità di guidare il partito nei loro territori. Fratelli d'Italia si prepara, con la stagione dei congressi, ai nuovi appuntamenti elettorali. Il dibattito delle assemblee hanno dimostrato tutto il valore della Classe dirigente di Fratelli d’Italia abruzzese, con spunti utili e importanti anche per la prossima campagna elettorale per la riconferma del Presidente Marsilio. Ringrazio l'autorevole presenza del collega sen. Filippo Melchiorre, valore aggiunto in questa felice giornata di festa e di programmi futuri, i colleghi e vice coordinatori regionali, Guerino Testa e Guido Liris, tutti gli amministratori Fdi e gli iscritti che con grande entusiasmo oggi hanno ratificato la loro convinta appartenenza", ha concluso Sigismondi.

Di seguito l'elenco dei componenti dei rinnovati coordinamenti provinciali di Pescara e Teramo.