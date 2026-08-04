I quartieri e le frazioni di Roseto degli Abruzzi tornano a sfidarsi nella terza edizione del Palio delle Contrade

I quartieri e le frazioni di Roseto degli Abruzzi tornano a sfidarsi in una due giorni di festa, tradizione e divertimento per grandi e piccini.

Il suggestivo borgo di Montepagano si prepara a riaccendere i riflettori su uno degli appuntamenti più attesi ed entusiasmanti dell'estate rosetana: il 7 e l'8 agosto si svolgerà la 3ª edizione de "Il Palio delle Contrade - Roseto Senza Frontiere".

L'evento, promosso dall'A.S.D. Polisportiva Montepagano in collaborazione con il CSI (Centro Sportivo Italiano), il supporto del Consorzio Bim e con il patrocinio della Città di Roseto degli Abruzzi, della Provincia di Teramo e della Regione Abruzzo, propone una due giorni di festa, sano agonismo, attrazioni per famiglie ed eccellenze dell'enogastronomia locale.

La manifestazione è stata presentata ufficialmente alla presenza delle autorità cittadine e sportive. Sono intervenuti il Sindaco di Roseto degli Abruzzi Mario Nugnes, l'Assessore al Turismo Annalisa D'Elpidio, Guido Campana in rappresentanza del CSI e i vertici dell'ASD Polisportiva Montepagano: il Presidente Paolo Tritella, il Vicepresidente Davide Di Bonaventura, il Tesoriere Giovanni Rosini e Fabrizio Di Domenico. Insieme a loro hanno partecipato gli altri membri del direttivo e i rappresentanti di alcune delle dodici contrade in gara, che per l'occasione hanno indossato con orgoglio la maglietta ufficiale della manifestazione.

La prima giornata, in programma venerdì 7 agosto dalle ore 17:00 a mezzanotte, sarà dedicata ai più piccoli e si aprirà all'insegna del sogno e della spensieratezza con la rassegna "Aspettando il Palio".

Per l'occasione, Montepagano si trasformerà nel "Borgo delle Meraviglie", un villaggio incantato interamente dedicato ai bambini e alle famiglie. Le vie del centro storico accoglieranno imponenti gonfiabili scenografici, postazioni per il truccabimbi e i caratteristici giochi tradizionali in legno. L'atmosfera sarà animata da spettacoli firmati dagli artisti di strada, le evoluzioni dei trampolieri, le esibizioni dei mangiafuoco, i magici spettacoli di bolle giganti e momenti di baby dance che accompagneranno i più piccoli fino a tarda sera.

La giornata di sabato 8 agosto rappresenterà invece il cuore pulsante della competizione, fondendo sport, spirito d'appartenenza ed amicizia. Dalle ore 17:00 alle 19:00 il testimone passerà ai più giovani con "Il Palio dei Bambini" (che ha fatto già registrare il tutto esaurito), caratterizzato da prove di abilità e giochi di squadra pensati per coinvolgere i ragazzi dai 4 ai 13 anni in un pomeriggio di festa e tifo partecipato.

A partire dalle ore 19:00 e fino a mezzanotte, la scena sarà dominata dai tanto attesi "Giochi Senza Frontiere – Palio delle Contrade". L'avvio delle sfide sarà scandito dalla spettacolare sfilata di tutte le squadre concorrenti con i rispettivi colori e stendardi, per poi proseguire con gare a punti, prove atletiche di gruppo, musica dal vivo e intrattenimento per tutto il pubblico presente.

A contendersi il trofeo di questa terza edizione saranno dodici rappresentative del territorio rosetano, pronte a sfidarsi, ognuna con una maglia personalizzata, in un clima di festa e sana rivalità: Montepagano, Cologna Spiaggia, San Giovanni, Roseto Nord, Voltarrosto, Casal Thaulero, Santa Lucia, Roseto Centro, Cologna Paese, Santa Petronilla, Campo a Mare e Roseto Sud.

Anche quest’anno, la squadra vincitrice del Palio riceverà in premio un defibrillatore da donare ad uno dei territori di Roseto degli Abruzzi.

In entrambe le giornate i visitatori potranno assaporare le tipicità culinarie del territorio grazie alla presenza di stand enogastronomici allestiti nel borgo.

Per facilitare l'afflusso dei visitatori ed evitare disagi al traffico, l'organizzazione ha predisposto un comodo Servizio Navetta gratuito attivo sia il 7 che l'8 agosto.

Le corse di andata faranno tappa presso il Bivio ASL Montepagano, la Stazione Ferroviaria e il Palazzetto dello Sport con partenze programmate ogni 45 minuti a partire dalle 17:00 fino alle 21:30. Per il rientro, le navette saranno operative in maniera continuativa ogni 45 minuti dalle ore 23:00 fino alle 02:00 del mattino.

"Il Palio delle Contrade rappresenta la dimostrazione concreta di come la collaborazione tra istituzioni, associazioni e cittadini possa generare eventi straordinari per il nostro territorio - affermano il Sindaco Mario Nugnes e l'Assessore Annalisa D'Elpidio - Questa manifestazione non è soltanto un momento di sana competizione sportiva e intrattenimento estivo, ma costituisce un'occasione fondamentale per rafforzare i legami comunitari e unire idealmente tutte le anime di Roseto, dal borgo storico alla costa, passando per il suo entroterra. Sapere fare rete significa proprio questo: valorizzare le identità delle singole contrade per costruire una comunità sempre più coesa, accogliente e orgogliosa delle proprie radici".

"Edizione dopo edizione vediamo crescere l'entusiasmo e la partecipazione attorno al Palio - aggiungono gli organizzatori - Quest'anno abbiamo voluto rivolgere un'attenzione ancora più speciale ai bambini e alle famiglie, dedicando interamente la prima serata alle attrazioni del "Borgo delle Meraviglie" e con il "Palio dei Bambini" come apertura delle gare sportive. Vogliamo esprimere un sentito ringraziamento al Comune di Roseto degli Abruzzi, alle Istituzioni patrocinanti, a tutti i volontari e agli sponsor che hanno creduto e investito in questo progetto: il loro prezioso e indispensabile contributo rende possibile trasformare questa grande festa in una realtà condivisa".